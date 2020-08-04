Існує стереотип, що в IT працюють лише програмісти фахівці. Звичайно, у цій сфері є чимало нетехнічних фахівців, зокрема HR, дизайнери та різного рівня менеджери. Яких дохід отримують ці спеціалісти?

Профільний портал DOU провів дослідження щодо рівня зарплат нетехнічних фахівців у сфері IT.

До теми Робота в IT: які фахівці мають найвищий попит – інфографіка

Детальніше

Середня зарплата нетехнічних ІТ-спеціалістів становить 1 400 доларів, це на 200 доларів більше, ніж у грудні 2019 року.

Для порівняння розробники в середньому отримують на 900 доларів менше, ніж пів року раніше. Найбільше зростання в зарплатах відбулося у таких посадах:

Business Analyst – 320 доларів,

Data Science – 200 доларів,

Designer – 148 доларів.

Хто заробляє найбільше

Найбільші зарплати отримують Director of Engineering/Program Director — в середньому 5500 доларів, Senior Project Manager/Program Manager — 4000 доларів та Product Owner — 3150 доларів.

Скільки заробляють нетехнічні фахівці в IT / Інфографіка DOU

А от найнижча середня зарплата у HTML Coder — 650 доларів.

До теми Скільки заробляють українські програмісти: статистика за червень

Загалом, рівень зарплати тут теж дуже залежить від досвіду. В середньому за ІТ-спеціальностями з досвідом до року отримують 540 доларів, 1-3 роки – 1000 доларів, 4-6 років – 1700 доларів, а зі стажем понад 7 років – 2800 доларів.

Якщо говорити про міста, то найвищий рівень зарплат у Києві – на 450 доларів більший, ніж у Львові, та на 650 доларів більший, ніж у Харкові.