Білоруське об'єднання "Кібер-партизани" пригрозило зупинити роботу податкової, енергетичної та банківської системи. На це підуть, якщо 13 вересня під час масштабних акцій протестів силовики здійснюватимуть затримання.

IT-спеціалісти Білорусі заявляють, що Лукашенко має вийти на вулиці міста і перепросити у громадян. Про це йдеться у телеграмі "Кібер Партизани".

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Фахівці у сфері ІТ заявляють, якщо їхні вимоги ігноруватимуть і 13 вересня силовики затримуватимуть людей, вони можуть "вбити рубль" і почати блокувати рахунки оточення Лукашенка.

Буде дуже боляче, спочатку податкова система ляже, потім електрика в країні закінчиться, потім банківська система ляже. Воно вам треба,

– йдеться у повідомленні.

До слова, 13 вересня перед акцією протесту Марш героїв люди помітили військову техніку, зокрема, колону автозаків та вантажівок. Техніка рухається проспектом Незалежності у Мінську. А на площі Перемоги почалися перші затримання.

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