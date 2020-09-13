ІТ-фахівці погрожують зупинити у Білорусі податкову, енергетичну і банківську сфери
Білоруське об'єднання "Кібер-партизани" пригрозило зупинити роботу податкової, енергетичної та банківської системи. На це підуть, якщо 13 вересня під час масштабних акцій протестів силовики здійснюватимуть затримання.
IT-спеціалісти Білорусі заявляють, що Лукашенко має вийти на вулиці міста і перепросити у громадян. Про це йдеться у телеграмі "Кібер Партизани".
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Фахівці у сфері ІТ заявляють, якщо їхні вимоги ігноруватимуть і 13 вересня силовики затримуватимуть людей, вони можуть "вбити рубль" і почати блокувати рахунки оточення Лукашенка.
Буде дуже боляче, спочатку податкова система ляже, потім електрика в країні закінчиться, потім банківська система ляже. Воно вам треба,
– йдеться у повідомленні.
До слова, 13 вересня перед акцією протесту Марш героїв люди помітили військову техніку, зокрема, колону автозаків та вантажівок. Техніка рухається проспектом Незалежності у Мінську. А на площі Перемоги почалися перші затримання.
Протести в Білорусі: основне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. активістів ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні триває загальнонаціональний страйк.