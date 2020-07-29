Найбільша технологічна виставка CES 2021, яка проходить у січні в Лас-Вегасі, відбудеться в онлайн-форматі. Організатори побоюються коронавірусу, тож вирішили провести захід в трендовому форматі.

Про це оголосила Асоціація споживчих технологій (АСТ).

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В умовах пандемії і зростаючої стурбованості з приводу поширення COVID-19 просто неможливо безпечно зібрати десятки тисяч людей у Лас-Вегасі на початку січня 2021 року,

– президент AСТ Гері Шапіро.

Ще у червні організатори планували, що CES у Лас-Вегасі стане першим великим заходом у сфері високих технологій, який буде проходити в звичайному форматі.

Організатори обіцяли забезпечити регулярну дезинфекцію приміщень і станцій з санітайзерами, розширити проходи для соціальної дистанції і скоротити кількість "точок дотику".

Дата проведення CES 2021

Конференція CES 2021 почнеться 7 січня й триватиме до 10 січня. CES проходить вже більше ніж 50 років і збирає тисячі компаній, які показують свої новинки. У 2020 році виставку відвідали 175 тисяч осіб.