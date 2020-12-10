Якщо ви сумували за новенькими теоріями змови, то ось вам нова: колишній глава ізраїльської програми космічної безпеки Хаїм Ешед заявив, що так звана Галактична Федерація підтримує контакти з урядами Сполучених Штатів та Ізраїлю, але просила зберегти її існування в таємниці.

Хаїм Ешед – колишній генерал, який 29 років очолював ізраїльську програму космічної безпеки. Він також був професором Ізраїльського технологічного інституту. Як пише IFLScience, посилаючись на інтерв’ю Ешеда, він має більше, ніж інші, шансів знати подібну інформацію, проте його слова викликали суміш скептицизму і сатири.

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Що відомо

За словами Ешеда між урядом США і прибульцями укладена угода – контракт на проведення експериментів. Начебто вони досліджують і намагаються зрозуміти всю структуру Всесвіту і хочуть, щоб ми з ними співпрацювали.

Більше того, у надрах Марса є підземна база, де знаходяться представники інопланетян, а також американські астронавти.

Як пишуть оглядачі порталу IFLScience, ідея про те, що люди таємно доберуться до Марса, вже була малоймовірною частиною історії. Але потім Ешед повідомив, що Дональд Трамп в курсі цієї історії, але інопланетяни попросили його зберігати секрет.

Ідея про те, що хто-небудь, навіть інопланетяни, зможе перешкодити Трампу твітнути про що-небудь, просто не заслуговує довіри,

— написали журналісти.

В мережі вже з'явилася теорія про те, що вся ця історія є лише рекламним ходом, оскільки у Хаїма Ешеда скоро вийде книга. Журналісти вимагають у Ешеда доказів – хоча б "селфі з послом інопланетян".