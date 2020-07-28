Популярна українська співачка Jerry Heil презентувала новий кліп “Блогер”. У відео співачка приміряє на себе обличчя популярних в Україні блогерів. Це стало можливим завдяки технології RefaceAI.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі українського стартапу RefaceAI.

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Як працює технологія

Вона базується на роботі штучного інтелекту та машинному навчанні. Система зчитує основні риси обличчя з фото, а потім переносять на обличчя співачки.

Jerry Heil "Блогер": відео

До речі, раніше RefaceAI створили додаток Doublicat, що допомагав змінювати обличчя на гіфках та відео. Зараз застосунок має понад 9 мільйонів завантажень та займає топову позицію в App Store.

Додаток працює лише з селфі користувачів. Він зчитує основні риси обличчя, кодує, та переносить на відео або гіфку.