Кількома модулями камер на смартфонах вже нікого не здивуєш. Схоже, незабаром, революція дістанеться і камер ноутбуків. Принаймні, про це кажуть джерела.

Як передає Digitimes, вже у 2021 році великі виробники ноутбуків перейдуть у нових моделях на використання подвійних або здвоєних камер.

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Причина

Як і в багатьох інших галузях, тенденції диктує коронавірус. Так, багато офісних працівників перейшли на віддалену роботу. Очевидно, що найближчим часом тенденція не зміниться.

Отже, користувачі потребуватимуть якісної камери на своїх ноутбуках. Це важливо для проведення онлайн-нарад, відеоконференцій і навіть презентацій своєї продукції.

Нагадаємо, Facebook продовжив віддалену роботу для працівників щонайменше до липня 2021 року. При цьому глава корпорації Марк Цукерберг прогнозує, що у найближчі 5-10 років приблизно половина всього штату компанії працюватиме дистанційно.