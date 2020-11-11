Google Pixel 4a потрапив на оцінку до лабораторії DxOMark. Новинка від Google отримала непогані оцінки експертів.

З презентації найдоступнішого смартфона в серії Google Pixel пройшло вже кілька місяців. Нарешті гаджет потрапив до рук фахівців лабораторії DxOMark. Вони оцінили можливості єдиного датчика основної камери і поділилися своїми враженнями, пише slashgear.

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Що відомо

В 2020 році навіть найбюджетніші моделі мають кілька камер. Google же вирішила оснастити Pixel 4a всього одним датчиком камери з роздільною здатністю 12,2 Мп, світлосилою f/1.7 і функцією оптичної стабілізації. Особливістю модуля стала підтримка фірмових програмних алгоритмів обробки зображення.

За висновком експертів лабораторії, смартфон добре справляється з експозицією та цифровим шумом, а також швидко фокусується практично при будь-яких умовах освітленості. Позитивною стороною камери також став коректний розрахунок балансу білого при нічній зйомці.

Підбірка фото, зроблених на Pixel 4a

Проте є й мінуси. Так, камері дісталась не найкраща деталізація знімків, при зйомці портретів відчувається недолік глибини різкості, періодично спостерігаються помилки при промальовуванні ефекту розмиття.

Google Pixel 4a набрав 111 балів, увійшовши в топ-30 глобального рейтингу DxOMark. При цьому він обійшов таких суперників, як iPhone 11, HUAWEI P20 Pro і Samsung Galaxy Z Flip.