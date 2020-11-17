Спеціалісти DxOMark оцінили камери нового iPhone 12 Pro Max. В результаті смартфон отримав оцінку 130 балів. Хто обігнав новий флагман Apple та які результати тестів – читайте в матеріалі.

Після старту продажів флагманського смартфона iPhone 12 Pro Max фахівці лабораторії DxOMark протестували основну камеру пристрою, йдеться у звіті компанії.

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Що відомо

Експерти вивчили можливості трьох 12-мегапіксельних датчиків, та поведінку алгоритмів в різних умовах зйомки.

На тильній стороні iPhone 12 Pro Max розташовані три датчики:

основний 12-мегапіксельний зі світлосилою f/1.6 і фокусною відстанню 26 мм,

12-мегапіксельний датчик з ультраширококутними лінзами світлосилою f/2.4 і фокусною відстанню 13 мм,

12-мегапіксельний телеоб'єктив з апертурою f/2.2 і фокусною відстанню 65 мм.

Для більш точного автофокусування Apple оснастила модуль основної камери апаратним лідаром.

Під час тестів зробили понад 3000 фотографій і більше 2,5 години відео. Серед переваг відзначають: швидкий і точний автофокус, точне визначення експозиції, гарний баланс білого в будь-яких умовах зйомки, висока деталізація при гарній освітленості, реалістичний колір шкіри на портретних фотографіях. Також в DxOMark високо оцінили зниження цифрового шуму і хорошу стабілізацію при відеозйомці.

Незважаючи на ряд переваг, iPhone 12 Pro Max не позбавлений недоліків. Флагман Apple все ще має відчутні обмеження в динамічному діапазоні. В умовах недостатньої освітленості помітні цифрові шуми, а при зйомці в HDR-режимі фотографії видають нереалістичну колірну палітру. Періодично в ході тестування експерти DxOMark стикалися з артефактами і некоректною оцінкою колірної гами.

Помилки спостерігались і в алгоритмах визначення експозиції та балансу білого при відеозйомці.



Підсумки тесту камер iPhone 12 Pro Max / Скріншот з сайту DxOMark

iPhone 12 Pro Max отримав 130 балів, посівши четверту сходинку в глобальному рейтингу DxOMark. Флагман Apple обігнали моделі HUAWEI Mate40 Pro, Xiaomi Mi10 Ultra і HUAWEI P40. Вони зайняли з першої по третю сходинку відповідно.