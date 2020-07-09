Дисконтні, бонусні, карти лояльності різноманітних торгових мереж, маленьких магазинчиків, салонів, АЗС та інших компаній увійшли в наше життя досить давно.

Наявність роздутого від кількості пластикових карток гаманця на перших порах навіть здавалося привілеєм, тому багато хто оформляв їх без розбору. Згодом, пересвідчившись, що з усієї колекції карт користуємося одиницями, ми стали більш вибірково ставитися до пропозицій приєднатися до програми постійних клієнтів. А які умови лояльності актуальні для покупців побутових і електронних гаджетів?

Ми виділили 8 важливих аргументів на користь ефективного використання програми лояльності, які допоможуть визначити один або кілька магазинів, де все-таки варто оформити/зберегти/активувати карту лояльності: будь то продуктовий супермаркет або магазин побутової техніки.

1. Зручна локація і широке покриття

Розташування магазину і його доступність грають ключову роль. Звичайно, буде не зайвою картка клієнта продуктового магазину формату "біля будинку". Але бонусна картка "мережевого" супермаркету з широким покриттям, безумовно, завжди актуальна і затребувана. У той же час, ви навряд чи будете їхати в протилежний кінець міста до магазину (назву якого вже й не згадаєте), де одного разу зробили покупку бойлера. Тому оцінюйте свої звички, уподобання і локацію магазину.

2. Проста реєстрація

Сучасні технології максимально діджиталізували основні процеси оформлення картки лояльності. І крім стандартного заповнення паперової "анкети учасника" на касі або за допомогою представника магазину, існують і інші зручні способи:

пройти реєстрацію на сайті магазину;

приєднається через мобільний додаток/чат-бот;

відправити безкоштовне SMS-повідомлення;

зателефонувати на гарячу лінію.

3. STOP пластик, або віртуальна бонусна карта

На зміну пластиковим прийшли віртуальні (оцифровані) бонусні карти, які можна "залити" у смартфон, встановивши відповідний мобільний додаток. Або ж авторизуватися за номером телефону, як це працює, наприклад, в мережі Фокстрот. Як кажуть у компанії, вони були одними з перших, хто відмовився від використання пластикових карт. Такий підхід дозволяє інтегрувати всі канали комунікації з програмою лояльності.

Тому, поцікавтеся у продавця, чи є у магазина онлайн-додаток і що буде в разі, якщо за наступної покупки (наприклад, телевізора) ви забудете карту лояльності вдома. Можливість авторизації за номером мобільного – найпростіший і перевірений спосіб.

4. Особистий кабінет онлайн

Якщо бренд має свій інтернет-магазин або ж представлений виключно в онлайні, там повинна бути передбачена опція особистого кабінету. Це той простір, де ви можете відстежувати свої замовлення, кількість накопичених бонусів, персональні пропозиції та діючі знижки. Спеціальні інструменти, наприклад, відкладені, переглянуті, обрані товари, спрощують процес вибору й заощаджують час. Також функціонал особистого кабінету передбачає процес відстеження покупок, онлайн-чат зі службою підтримки та ін.

Зі свого боку, компанія аналізує область ваших уподобань, щоб підготувати персоналізовану пропозицію, ексклюзивну ціну або знижку на товар, що цікавить.

5. Чат-бот в смартфоні

Віртуальний помічник покупця в режимі реального часу (доступний у Viber/Telegram) – досить новий сервіс, який вже став одним з основних каналів для персональної комунікації компаній зі своїми клієнтами. Структура чат-бота влаштована таким чином, щоб не вимагати від вас будь-яких додаткових дій, крім номера телефону для ідентифікації. Визначивши ваш номер, чат-бот вже "в курсі", з якого питання щодо покупки ви до нього звертаєтеся.

У чаті смартфона бот відображає інформацію про незавершені операції з товаром в особистому кабінеті, про який йшлося вище, кинутий кошик, статус замовлення/доставки та інші питання, що вас цікавлять. Також з його допомогою можна швидко зв'язатися з call-центром і вирішити питання шляхом "живого" спілкування з консультантом.

6. Економія = кешбек-програма

Тут варто зазначити, що програми лояльності діляться на два підвиди: дисконтна (знижки) і накопичувальна (бонуси). Великі ритейлери з багаторічним досвідом у продажах техніки й електроніки перейшли від першої до другої механіки, винагороджуючи постійних покупців бонусами за кожну покупку, тобто кешбеком. Ці бонуси – ті самі гроші, які можна використовувати при оплаті наступних покупок, зменшуючи реальну вартість товару. І на практиці вже багато хто з нас, напевно, переконалися, що це дійсно працює, коли можна заощадити, розрахувавшись бонусами.

Крім того, власники карт лояльності першими отримують повідомлення про вигідні акції і довгоочікувані новинки, а також – персональні пропозиції (про які вже згадували вище), купони з нагоди Дня народження або національних свят.

7. Підвищені якісні стандарти

Очевидно, що кожна програма лояльності розрахована на те, щоб залучити нас, покупців, розширити наші можливості в межах одного бренду, при цьому надати високий рівень обслуговування. Тому для підтримки налагодженої комунікації, зворотного зв’язку і підвищення якісних стандартів, на постійній основі розробляються рішення, які дозволяють перевищувати наші очікування. А при виникненні спірних питань – вирішувати їх швидко і в чітко встановлені терміни.

8. Справедлива ціна

Наразі набирає популярності практика захисту справедливої ​​ціни, як, приміром, Найс Прайс. Якщо покупець помітить у конкурентів вартість аналогічного товару нижче, він отримує знижку на обрану позицію. Або ж може "застрахувати" вартість вже купленого товару від зниження ціни на кілька днів.

Але такий сервіс доступний якраз тільки для зареєстрованих постійних покупців, що є важливою перевагою на користь того, що відмовлятися від оформлення карток лояльності не варто. Тим більше, що більшість з них можна зберігати в електронному вигляді, а то й взагалі обійтися номером мобільного телефону.

Заходьте на сайти продавців техніки, цікавтеся на касах їхніх роздрібних магазинів про діючі програми лояльності, аналізуйте умови, вивчайте клієнтський досвід знайомих. І чим зручніше, простіше, швидше будуть реалізовані всі вищеназвані пункти, тим очевиднішим буде вибір на користь бонусної картки конкретного бренду.