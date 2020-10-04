Картину "Портрет Едмона Беламі", яку намалювала французька нейромережа, продали на аукціоні Christie's. При цьому початкова ціна лоту складала всього 7 – 10 тисяч доларів.

Розробником нейромережі є стартап Obvious, повідомляє онлайн-видання Мedium.

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У підсумку торгів сума, за яку продали картину, в 45 разів перевищила очікувану організаторами. За неї віддали майже півмільйона доларів, а саме 432 500 доларів.

Ми виявили, що портрети найкраще ілюструють нашу точку зору, яка полягає в тому, що алгоритми машинного навчання здатні наслідувати людську творчість,

– кажуть організатори.

Про що картина

Нейромережа зобразила на картині чоловіка в темному сюртуку з білим коміром – можливо, служителя церкви. Риси його обличчя дещо розмиті, тому робота виглядає незавершеною або й навіть невдалою. Вона зміщена вліво та має багато порожнього простору по обидва боки.

Замість підпису автора штучний інтелект використав математичну формулу. Відзначається, що зображення згенеровано на основі 15 тисяч портретів, написаних між XIV і XX століттями.