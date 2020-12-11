Mastercard заявила, що компанія проти використання своїх карток для платежів на Pornhub після того, як на сайті виявили незаконний контент. Visa приєдналася до санкцій і також призупинила оплату до кінця розслідування.

4 грудня оглядач New York Times Ніколас Крістоф опублікував статтю під назвою The Children of Pornhub, у якій звинуватив вебсайт у поширенні відео жорстокого поводження з дітьми та насильства. Після цього MasterСard і Visa розпочали власне розслідування, яке й привело до призупинення платежів через їхні картки, пише The New York Times. У свою чергу Pornhub заявив, що не розміщує матеріали, що зображують сексуальне насильство над дітьми.

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Що відомо

Згідно з повідомленнями, проведені розслідування довели наявність подібного контенту.

Наше розслідування підтвердило факт порушення стандартів, що забороняють незаконний контент на сайтах. Ми проінструктували фінансові установи, які підключають сайт до нашої мережі, з метою припинити прийом платежів,

– сказано в заяві Mastercard.

В той же сам компанія паралельно розслідує потенційну наявність такого контенту й на інших вебсайтах.

10 грудня Visa зробила аналогічну заяву, написавши про це у соцмережах.

Ми доручаємо фінансовим установам, які обслуговують MindGeek, призупинити обробку платежів через мережу Visa,

– пишуть в офіційному твіттері компанії .

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network. — VisaNews (@VisaNews) December 10, 2020

У PornHub заперечують факт розміщення контенту з насильством над неповнолітніми і нагадують про свою "безумовну прихильність до боротьби з матеріалами сексуального насильства над дітьми". У компанії оголосили про введення нових правил, спрямованих на боротьбу з розміщенням незаконного контенту. Наприклад, платформа більше не дозволить завантажувати відео анонімним користувачам.