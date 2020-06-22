У четвер 18 червня Google без особливого афішування запустила новий сервіс – соціальну мережу під назвою Keen. По суті це аналог соціального сервісу Pinterest, тільки з підключенням штучного інтелекту.

Про початок роботи нової соціальної мережі від Google стало відомо з офіційного блогу компанії.

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Що відомо про соцмережу Keen

Розробкою і дизайном сервісу Keen займалася команда фахівців під назвою Area 120, це внутрішній інкубатор Google, який створює експериментальні додатки й сервіси. Механізм машинного навчання для Keen був розроблений та інтегрований у сервіс за допомогою команди фахівців PAIR (People + AI Research). У PAIR розробники реалізують ініціативи Google з організації спільної роботи користувачів з ШІ в максимальній кількості галузей і сфер застосування через спільну роботу.

Таким чином, у соціальній мережі Keen саме штучний інтелект шукає для користувача цікавий контент на основі заздалегідь обраної людиною певної тематики та побажань. Розробники нового експериментального сервісу пояснили, що так Google прагне створити альтернативу "бездумному" перегляду онлайн-каналів та надавати користувачеві лише потрібну йому інформацію.

Відеоанонс нової соцмережі від Google:

Як зареєструватися в Keen

Для реєстрації в сервісі Keen користувачеві потрібен обліковий запис Google. До того ж команда Area 120 опублікувала в магазині Google Play мобільний додаток Keen для Android. Правда розробники вказали в описі, що це експериментальний додаток, що спрощує використання онлайн-порталу Keen на смартфоні, а не повноцінний додаток для цього сервісу.

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Раніше у лютому 2020 році Facebook (а точніше її команда експериментаторів NPE Team) створила додаток Hobbi, який теж зроблено за типом Pinterest. У Hobbi можна зберігати фотографії та відео і створювати колекції за інтересами – наприклад, ділити їх на розділи, присвячені кулінарії, рукоділлю, фітнесу та інших занять. Так само в Hobbi користувач зможе відстежувати власний прогрес.