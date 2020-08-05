Популярний сервіс для оренди житла Booking вирішив звільнити 25% працівників від усього штату. Криза через коронавірус сильно вплинула на туристичний бізнес, в результаті чого постраждала і компанія Booking.

Про це заявив генеральний директор Гленн Фогель під час відеоконференції з співробітниками, передає видання Bloomberg.

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Загалом через коронакризу Booking звільняє 4000 співробітників. Загалом у 2020 році в компанії працювали близько 17 500 людей.

Як заявив Фогель, останні 5 місяців стали найбільшою соціально-економічною кризою за час існування компанії.

Він пояснив, що пандемія сильно вдарила по бізнесу Booking.com, адже уся туристична галузь опинилася під «значним тиском».

"Довгий час я сподівався, що цього не станеться. Однак ніщо не може пом'якшити вплив, який ця криза зробила і буде продовжувати робити як на індустрію туризму, так і на наш бізнес", – казав Фогель.

Раніше конкурент Booking.com, компанія Airbnb, також звільнила 1900 своїх працівників через пандемію.

Хвиля звільнення відбулась і в компанії Uber. У травні там теж звільнили 25% працівників – без роботи залишились майже 7 тисяч людей.