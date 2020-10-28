З моменту надходження iPhone 12 у продаж не минуло й тижня, а у перших власників новинки вже з'явилися претензії до пристрою. Слідом за якістю фарбування корпусу користувачі поскаржилися на його захисне скло. Попри високу міцність, підтверджену дроп-тестом, воно викликало нарікання з боку власників вже в перші дні використання ґаджетів.

Одним з перших про проблеми з екраном нового флагмана Apple повідомив інсайдер Макс Вайнбах. У своєму твіттері він опублікував фотографії пристрою, який пролежав кілька днів на демонстраційному стенді у салоні мобільного оператора. На знімках чітко видно глибокі подряпини на поверхні дисплейного модуля.

Цікаво Перші власники iPhone 12 скаржаться на порізи від смартфона

So my iPhone 12 Pro doesn't have any scratches on it yet, but these demo units at T-Mobile... pic.twitter.com/FyUhwDeT7p — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 26, 2020

Пізніше "вразливість" захисного покриття iPhone 12 підтвердив і популярний Youtube-блогер Маркес Браунлі – за його словами, вже через кілька днів використання на дисплеї нового смартфона з'являються помітні ушкодження. Він також зазначив, що стійкість скла до подряпин зазвичай обернено пропорційна його механічній міцності.



Скло iPhone 12 виявилося не таким стійким до подряпин, як обіцяли в Apple