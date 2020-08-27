Головний виконавчий директор соціальної мережі TikTok Кевін Майер пішов у відставку менше ніж через три місяці після початку роботи. Це сталося через кілька днів після того, як TikTok подав до суду на адміністрацію Трампа з метою оскаржити заборону влади на роботу додатку в США.

За словами Майера, за останні кілька тижнів "політична ситуація різко змінилася" і він був змушений "серйозно переосмислити" корпоративні пріоритети, повідомляє Tech Central.

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На цьому тлі і оскільки ми очікуємо дуже скоро дійти згоди з владою США, я з важким серцем хотів повідомити вам усім, що вирішив покинути компанію,

– написав Майер у корпоративному листі.

TikTok підтвердив інформацію про звільнення виконавчого директора. Політична динаміка останніх кількох місяців "істотно змінила" масштаб ролі Майера, відзначили у компанії.

Сервіс для створення і перегляду коротких відео належить пекінським концерну Bytedance. Президент США Дональд Трамп у липні заявив, що з 15 вересня сервіс припинить свою роботу в США. Наразі Bytedance веде переговори з концерном Microsoft про покупку бізнесу TikTok у США і деяких інших країнах.

Кевін Майер зайняв пост виконавчого директора TikTok кілька місяців тому. Він прийшов в компанію з концерну Disney.

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