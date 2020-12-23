Мережа ресторанів швидкого харчування KFC повідомила про намір випустити власну ігрову консоль KFConsole. Приставка являє собою міні-ПК Intel NUC, виконаний у вигляді фірмового відерця KFC. Всередині консолі розташована міні-піч для підігріву курки.

KFC анонсувала KFConsole у червні в своєму акаунті KFC Gaming у Twitter. Консоль розроблена спільно з тайванською компанією Cooler Master.

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Стів Джеймс, менеджер зі зв'язків з громадськістю в Cooler Master, заявив, що команда Cooler Master працювала разом з KFC над пристроєм з моменту першого твіту.

Було дуже весело читати статті та коментарі, присвячені консолі KFC, в яких стверджувалося, ніби це спроба троллінгу Xbox і PlayStation. Тим часом, ми дійсно працювали над нею,

– розповів Джеймс.

Робота над приставкою

У KFC розповіли, що створення консолі зайняло кілька етапів, включаючи виготовлення корпусу на замовлення, проєктування системи охолодження і камери для підігріву курки.

Творці незвичної консолі зазначили, що найскладнішим було скласти всю внутрішню схему пристрою так, щоб він був якомога більш компактним і при цьому забезпечував достатній рівень охолодження для обладнання.

Циліндрична конструкція відра і відсік для курки – це дві окремі функції, з кожною з яких складно працювати. З урахуванням того, що вони повинні були перетворитися в високопродуктивний ПК, мені довелося витратити багато днів на розробку 3D-моделі,

– розповів моддер та член команди Cooler Master Тім Мальмборг.

Фото KFConsole:

Технічні особливості KFConsole

Основою для KFConsole служить платформа Intel NUC 9 Extreme Compute Element на базі Intel Core i9-9980HK. У пристрої 32 ГБ оперативної пам'яті, твердотільний NVMe-накопичувач Seagate об'ємом 1 Тбайт, а також графічний прискорювач ASUS GeForce RTX.

Піч KFConsole – не "для галочки". Вона дійсно підігріває курку і, крім цього, є частиною системи охолодження ПК. Тепло від компонентів комп'ютера передається у відсік для їжі. У KFC пояснюють, що система охолодження консолі була побудована для "відведення системного тепла через зовнішню частину відсіку, що забезпечує підтримку постійної внутрішньої температури обладнання при одночасному підігріві їжі".

Трейлер з анонсом консолі KFConsole, відео:

У KFC заявляють, що компанія створила "конкурентоспроможну систему з наявними специфікаціями". Більш детальна інформація про консоль, включаючи відомості про ціну і можливість придбання, з'явиться вже наступного місяця місяці.