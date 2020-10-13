У Microsoft заявили про зрив масштабної кібератаки. Хакери намагались вплинути на президентські вибори в США.

Хакери використовували сервери ботнету Trickbot для розповсюдження програм-вимагачів та запуску інших кібератак. Про це розпловів віцепрезидент компанії Том Берт, повідомляє CNN.

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Як діяли хакери

Зловмисники могли використовувати програми-викрадачі, аби заразити комп'ютери зі списками виборців або результатами виборів.

За інформацією Microsoft, з 2016 року Trickbot вже заразив понад мільйон комп'ютерів. Згідно з дослідженням, послугами ботнету користувалися навіть держави і кримінальні угруповання.

Раніше у корпорації попереджали, що у президентські вибори в США намагаються втручатися кіберзлочинці з Росії, Китаю та Ірану. За даними Microsoft хакери атакували працівників передвиборчих штабів президента Дональда Трампа і його головного конкурента на виборах Джо Байдена.

Зверніть увагу! Жителі США обиратимуть президента 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори в США.