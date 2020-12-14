Російські хакери опинилися у центрі підозри у масштабній кібератаці на держустанови США. Зокрема, на Мінфін, Державний департамент та інші відомства. Атаку назвали наймасштабнішою за останні 5 років.

Кого підозрюють у кібератаці

Підозрюють угруповання Cozy Bear, яке пов’язують з російськими спецслужбами. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

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Хакери могли підробити оновлення програм з моніторингу мереж американської компанії SolarWinds, яка обслуговує американські органи влади.

За повідомленнями ЗМІ, масштаб атаки був настільки потужний, що Рада національної безпеки США провела засідання. Чиновники та експерти намагаються визначити, які ще структури уряду стали жертвами атаки та чи викрали секретні дані.

До слова, американські видання назвали кібератаку "найвитонченішою" з відомих усіх випадків крадіжки даних американського уряду з боку російських спецслужб після 2014-2015 років.

Що кажуть у Росії

У посольстві Росії в США переконують, що країна не проводить таких операцій у віртуальному середовищі. Нібито це суперечать зовнішньополітичним принципам Росії.

Раніше у Росії говорили, що звинувачення у причетності до різних кібератак не мають доказів.

Зверніть увагу! Хакерські групи Cozy Bear і Fancy Bear займаються державним кібершпигунством з 2000 років. Їх жертвами були великі компанії, спецслужби, органи влади тощо.

Розвідка Нідерландів, а також американська компанія CrowdStrike припускають, що за хакерами стоїть Росія.