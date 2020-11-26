Українці з нетерпінням чекають знижок на чорну п’ятницю. Однак про кіберпонеділок знають не так і багато. Але чимало компаній пропонують істотні знижки і в кіберпонеділок.

Кіберпонеділок можна вважати аналогом чорної п'ятниці, пропонуючи акції і розпродажі. Єдина умова – покупки відбуваються онлайн, розповідає 24 канал.

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У 2020 році кіберпонеділок припадає на 30 листопада. Історія кіберпонеділока, як і чорної п'ятниці, теж почалася у США.

Термін Cyber Monday (кіберпонеділок) запропонував підрозділ роздрібної торгівлі США у 2005 році.

Як показала статистика, саме на понеділок, наступний день після Дня Подяки, є найбільш активним днем ​​для онлайн-шопоголіків. Крім того, в магазинах залишається продукція, яку не розпродали у п’ятницю. Тож додатковий розпродаж виглядав логічним.

Кіберпонеділок в Україні

Останні роки в Україні розпродажі до чорної п’ятниці стають все популярнішими. Та, щодо кіберпонеділка – цей розпродаж ще не сильно на слуху для українців. При цьому все більше магазинів організовують знижки до цього дня.

Якщо ви хочете скористатись знижками у кіберпонеділок, то врахуйте такі правила:

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Підготуйте список необхідних речей, розподіливши їх важливість спаданням.

Сплануйте бюджет і визначте максимум, що готові витратити.

Не забувайте вивчити коментарі та відгуки про продукцію.

Магазини, де можна шукати знижки:

Фокстрот

Rozetka

Цитрус

MOYO

Stylus

itsell

Fishki.ua

Кіберпонеділок на AliExpress

Найбільші знижки на AliExpress припадають на День холостяка (це аналог чорної п’ятниці у Китаю). Ці масові розпродажі припадають на 11.11 (11 листопада).

Однак не ігнорують продавці AliExpress і розпродажі у чорну п'ятницю та кіберпонеділок. У ці дні покупцям обіцяють до 60% розпродажів.