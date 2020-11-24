Американська компанія VeriSign опублікувала новий звіт про кількість зареєстрованих доменних імен в глобальній мережі. Їхня кількість передбачувано зросла.

Станом на кінець третього кварталу поточного року в інтернеті було зареєстровано 370,7 мільйона доменів верхнього рівня. Про це розповіли у дослідженні.

Цікаво Найпопулярніші паролі 2020 року: NordPass назвав "переможця"

Що відомо

Дані говорять про збільшення кількості зареєстрованих доменів верхнього рівня приблизно на 0,6 мільйона одиниць або 0,2 відсотка щодо показника за другий квартал 2020 року. У річному численні приріст склав близько 10,8 мільйона доменних імен, що приблизно дорівнює 3 відсоткам.

На частку популярних доменів .com і .net сумарно припадає приблизно 163,7 мільйона імен по всьому світу. Тут збільшення на рівні 4 відсотків. При цьому беззаперечним лідером є домен верхнього рівня .com з показником в 150,3 мільйона реєстрацій, тоді як на частку. net припадає тільки 13,4 мільйона доменних імен.

Серед інших поширених доменів верхнього рівня можна виділити .uk (10,8 мільйона реєстрацій), .org (10,2 мільйона реєстрацій), .nl (6 мільйонів реєстрацій) і .ru (5,7 мільйона реєстрацій).