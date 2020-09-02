Китай рапортує про значний прогрес у будівництві платформи для морських запусків в провінції Шаньдун. Платформа пішла на доопрацювання після перевірки технології у червні минулого року. Морський космодром стане п'ятим стартовим майданчиком для китайських ракет-носіїв на додаток до чотирьох наземним космодромів.

Другий в історії країни запуск з плавучого космодрому буде проведено до кінця року, швидше за все – вже в середині вересня, пише Space News..

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Стан космічної галузі КНР

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, головний космічний підрядник країни, будує мобільний космопорт у місті Хайян, біля узбережжя східної провінції Шаньдун. "Східний космопорт" стане п'ятим комплексом КНР, призначеним для управління польотами і плавучим стартовим комплексом для легких твердопаливних ракет.

Інспекція, проведена нещодавно на об'єкті, повідомила про "значний прогрес" у будівництві та плануванні космопорту.

Китай провів перший морський запуск у червні 2019 року, відправивши в космос ракету "Чанчжен-11". До переваг стартів з плавучих платформ відносять високу швидкодію, підвищену секретність і безпеку для цивільного населення. При запусках з землі відпрацьовані ступені можуть бути загрозою для населених пунктів і вимагають дорогих заходів безпеки.

Китайські пускові комплекси

Наразі Китай має в своєму розпорядженні чотири наземні пускові комплекси для космічних стартів – в Цзюцюань на північному заході, Тайюані (північ), Січан (південний захід) і прибережній ділянці в Веньчані на південному острові Хайнань.

В останні роки Китай посилив активність у космічній галузі, запустивши понад 30 ракет за 2018 і 2019 роки. Десять років тому, в 2009 році, з космодромів КНР злетіли всього шість ракет. Багато в чому це заслуга національних програм, наприклад, навігаційної системи "Бейдоу", військових і цивільних супутників.

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В кінці минулого року КНР успішно відправила в космос 57-метрову ракету "Чанчжен-5", найпотужнішу в Китаї. На ній встановлено чотири прискорювачі, кожен діаметром 3,35 метра. Носій важить близько 870 тонн і створює на старті тягу понад 1000 тонн.