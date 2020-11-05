Китай планує запустити космічний телескоп у 2024 році
Запуск оптичного космічного телескопа China Space Station Telescope Китай проведе у рамках проєкту університету імені Сунь Ятсена. Вже почалося будівництво наукового центру CSST у регіоні "Великої затоки" Гуандун-Сянган-Аомень.
Виведення на навколоземну орбіту телескопа CSST очікується вже через чотири роки. Китай очікує, що вланий космічний телескоп стане потужним імпульсом важливим науковим дослідженням, повідомляє 24 канал з посиланням на агенцію Chinaview.
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Інфраструктура
Окрім запуску космічного телескопа Китай розпочав будівництво в країні чотирьох наукових центрів для ефективної організації наукових досліджень і експлуатації космічної обсерваторії.
Крім наукового центру в регіоні "Великої затоки" Гуандун-Сянган-Аомень, інші три установи будуть розташовані в Пекінському університеті, Національній астрономічній обсерваторії при Академії наук Китаю і районі дельти річки Янцзи.
Дослідження
Зокрема, науковий центр у регіоні "Великої затоки" Гуандун-Сянган-Аомень буде займатися дослідженнями у сфері галактичної астрономії, планетарної науки, компактних зірок, джерел гравітаційних хвиль, а також космічних технологій.
Науковий центр CSST у регіоні "Великої затоки" Гуандун-Сянган-Аомень буде створений через три роки.
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