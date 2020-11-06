До 2022 року Китай планує розгорнути широке використання електронного юаня. Перші тести вже розпочинають у Пекіні. Для цього створять цілу мережу продажу іграшок.

Національний банк Китаю прискорює роботи над національною цифровою валютою, повідомляє інформагентство Nikkei.

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Що відомо

Масове використання цифрового юаня планують розпочати на Зимових Олімпійських Іграх в Пекіні 2022 року. Цього року в п'яти великих районах Китаю стартував пілотний проект цифрового юаня. Додатковим майданчиком обрали торгові автомати з продажу колекційних японських іграшок.

В запланованих місцях проведення заходів Олімпіади 2022 року в Пекіні Національний банк Китаю встановить мережу автоматів з продажу іграшок гасяпон. Ці автомати прийматимуть цифровий юань.

Гасяпон – це пластикові фігурки з популярних японських манг, вкладені в пластикові капсули. Повідомляється, що в Китаї це дуже популярний вид покупок, тому буде хорошою базою для безлічі невеликих транзакцій.



Торгові автомати з продажу іграшок гасяпон / фото Nikkei

Введення цифрового юаня стане новою ерою розвитку національної валюти. Це не просто електронні платежі через уже існуючі служби типу QR-кодів, AliPay, WeChat або інших. Обіг цифрового юаня подібний до звичайних грошей, коли для транзакцій не потрібні віддалені служби. Для цього достатньо гаманця у вигляді смартфону. Так, Китай планує зробити децентралізовану цифрову грошову одиницю, якій не страшні збої або атаки на фінансові цифрові мережі.