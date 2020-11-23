У Китаї успішно запустили ракету-носій з апаратом "Чан'е-5". Планується, що він зробить посадку на Місяці, збере там зразки ґрунту, а тоді повернеться на Землю.
Про запуск Китаєм ракети-носія на Місяць 23 листопада повідомляє CGTN.
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Ракета з апаратом "Чан'е-5" успішно злетіла. Відповідно до планів, апарат зробить посадку на Місяці. Там збере зразки ґрунту, після чого повернеться назад.
Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка доставила геологічні зразки з поверхні Місяця.
Успішний запуск Китаєм ракети-носія на Місяць: дивіться відео