У Китаї успішно запустили ракету-носій з апаратом "Чан'е-5". Планується, що він зробить посадку на Місяці, збере там зразки ґрунту, а тоді повернеться на Землю.

Про запуск Китаєм ракети-носія на Місяць 23 листопада повідомляє CGTN.

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Ракета з апаратом "Чан'е-5" успішно злетіла. Відповідно до планів, апарат зробить посадку на Місяці. Там збере зразки ґрунту, після чого повернеться назад.

Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка доставила геологічні зразки з поверхні Місяця.

До слова, раніше таке вдавалося зробити Сполученим Штатам та Радянському Союзу. Зверніть увагу! Влада Китаю розглядає можливість відправки в найближчій перспективі на Місяць космонавтів. Діяльність Китаю у сфері освоєння Місяця На початку 2004 року у Китаї затвердили національну програму "Чан'е" з дослідження Місяця.

У жовтні 2007 року відбувся запуск космічного апарату першої стадії проєкту "Чан'е-1", який зробив знімки з місячної орбіти та транслював звідти патріотичну пісню "Ода Батьківщині" китайського композитора Ван Шеня.

"Чан'е-2" відправили в космос у жовтні 2010 року. Він вивчав умови та вибирав місця для майбутньої висадки.

А у грудні 2013 року запустили "Чан'е-3". Він зробив першу в історії китайської космонавтики м'яку посадку на поверхню Місяця.

Черговий прорив країна зробила в січні 2019 року, коли вперше космічний апарат досяг зворотного боку Місяця. Місію виконала міжпланетна автоматична станція "Чан'е-4" з місяцеходом "Юйту-2".

Успішний запуск Китаєм ракети-носія на Місяць: дивіться відео