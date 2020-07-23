У Китаї о 7:41 за київським часом з космодрому Веньчан відбувся запуск ракети "Чанчжен-5" з космічним кораблем масою близько 5 тонн. Це перший в історії Китаю політ до Марса.

Як повідломляє 24 канал, через 36 хвилин після старту ракета вивела на орбіту корабель з орбітальним апаратом і ровером "Тяньвень-1" на борту. Приблизно через сім місяців зонд наблизиться до червоної планети.

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Відео старту ракети "Чанчжен-5"

Все, що потрібно знати про китайську місію на Марс

Цілі та завдання місії

Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, метою місії є дослідження геологічних характеристик поверхні, включаючи ґрунт, лід, структуру планети і навколишнє середовище.

Дослідженням поверхні Червоної планети займуться орбітальний зонд, посадкова платформа та марсохід. Перед місію стоїть п'ять цілей:

дослідження морфологічного і геологічної будови планети;

дослідження характеристик ґрунту і розподілу покладів водяного льоду;

аналіз складу поверхні;

вимірювання параметрів іоносфери і характеристик марсіанського клімату і навколишнього середовища;

вивчення магнітних і гравітаційних полів Марса, а також дослідження внутрішньої структури планети;

У роспорядженні Китаю тринадцять наукових інструментів встановлених на орбітальному зонді і марсоході.

Космічний апарат "Тяньвень-1"

Корабель разом з паливом має масу близько п'яти тонн, повідомляє The Alpha Centauri. Спочатку корабель виведуть на екваторіальну орбіту Марса. Після того, як відбудеться розподіл посадкової капсули і орбітального зонда, останній почне поступовий перехід на полярну орбіту.



Верхня частина космічного апарату "Тяньвень-1"

Орбітальний апарат

Частина корабля, яка перебуватиме на орбіті забезпечить зв'язок з марсоходом за допомогою ретранслятора. Водночас орбітальний апарат виконуватиме власні наукові спостереження. Його робота розрахована на один марсіанський рік.



Орбітальний апарат марсіанської китайської місії

Марсохід

Марсохід розрахований на роботу протягом 90 сол (марсіанських діб). Його маса становить приблизно 240 кілограм. На ровер встановлено шість наукових приладів: георадар високої точності, мультиспектральна камера, детектор магнітного поля, метеорологічний прилад, навігаційна камера і детектор компонентів поверхні Марса.

Джерелом енергії марсохода є сонячні батареї. Оскільки ровер не використовує радіоізотопне джерело енергії, інженерам довелося добряче попрацювати над пристосованістю його компонентів до марсіанських умов. Прилади повинні витримувати температури до -90 ° С, при цьому номінальний режим їх роботи знаходиться в діапазоні від -40 ° С до -30 ° С.