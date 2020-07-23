Китай успішно запустив зонд на Марс: деталі місії "Тяньвень-1" та відео старту
У Китаї о 7:41 за київським часом з космодрому Веньчан відбувся запуск ракети "Чанчжен-5" з космічним кораблем масою близько 5 тонн. Це перший в історії Китаю політ до Марса.
Як повідломляє 24 канал, через 36 хвилин після старту ракета вивела на орбіту корабель з орбітальним апаратом і ровером "Тяньвень-1" на борту. Приблизно через сім місяців зонд наблизиться до червоної планети.
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Відео старту ракети "Чанчжен-5"
Все, що потрібно знати про китайську місію на Марс
- Цілі та завдання місії
Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, метою місії є дослідження геологічних характеристик поверхні, включаючи ґрунт, лід, структуру планети і навколишнє середовище.
Дослідженням поверхні Червоної планети займуться орбітальний зонд, посадкова платформа та марсохід. Перед місію стоїть п'ять цілей:
- дослідження морфологічного і геологічної будови планети;
- дослідження характеристик ґрунту і розподілу покладів водяного льоду;
- аналіз складу поверхні;
- вимірювання параметрів іоносфери і характеристик марсіанського клімату і навколишнього середовища;
- вивчення магнітних і гравітаційних полів Марса, а також дослідження внутрішньої структури планети;
У роспорядженні Китаю тринадцять наукових інструментів встановлених на орбітальному зонді і марсоході.
- Космічний апарат "Тяньвень-1"
Корабель разом з паливом має масу близько п'яти тонн, повідомляє The Alpha Centauri. Спочатку корабель виведуть на екваторіальну орбіту Марса. Після того, як відбудеться розподіл посадкової капсули і орбітального зонда, останній почне поступовий перехід на полярну орбіту.
Верхня частина космічного апарату "Тяньвень-1"
- Орбітальний апарат
Частина корабля, яка перебуватиме на орбіті забезпечить зв'язок з марсоходом за допомогою ретранслятора. Водночас орбітальний апарат виконуватиме власні наукові спостереження. Його робота розрахована на один марсіанський рік.
Орбітальний апарат марсіанської китайської місії
- Марсохід
Марсохід розрахований на роботу протягом 90 сол (марсіанських діб). Його маса становить приблизно 240 кілограм. На ровер встановлено шість наукових приладів: георадар високої точності, мультиспектральна камера, детектор магнітного поля, метеорологічний прилад, навігаційна камера і детектор компонентів поверхні Марса.
Джерелом енергії марсохода є сонячні батареї. Оскільки ровер не використовує радіоізотопне джерело енергії, інженерам довелося добряче попрацювати над пристосованістю його компонентів до марсіанських умов. Прилади повинні витримувати температури до -90 ° С, при цьому номінальний режим їх роботи знаходиться в діапазоні від -40 ° С до -30 ° С.