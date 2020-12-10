Китай запустить систему "модифікації погоди": чим це загрожує
Уряд Китаю планує значно збільшити використання технологій зміни погоди, зокрема, засіву хмар срібними мікрочастинками. Це може мати негативні наслідки для нашої планети.
Технологія засіву хмар кілька десятиліть широко використовується в країнах з посушливим кліматом, в тому числі й Китаї. Тепер же в країні заговорили про більш масштабне її застосування, пише CNN.
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Що відбувається
За повідомленнями видання, планують збільшення загальної площі проведення експерименту зі зміни погоди майже до 16 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше, ніж займає сусідня Індія.
У свою чергу це може призвести до серйозної зміни клімату в регіоні або ж навіть спровокувати конфлікт із найближчими сусідами країни.
Найсильніше може постраждати сільське господарство Індії, яке залежить від сезонних мусонних дощів.
Дослідники вже давно порівнюють здатність контролювати опади з дією зброї масового ураження – в даному випадку кліматичного.
Спеціалісти Національного тайванського університету побоюються «що "відсутність належної координації діяльності в питаннях впливу на погоду може призвести до звинувачень в "крадіжці дощу" між сусідніми регіонами".
Як керують погодою?В середині минулого століття було виявлено, що йодид срібла і йодид свинцю сприяють появі центрів кристалізації води в хмарах. При "посіві" реагентами в хмарах відбувається передчасна кристалізація вологи, і в результаті з'являються опади. Розпорошуються реагенти, як правило, з літаків. Зараз, в залежності від видів хмар, також застосовують гранули вуглекислоти, порошки цементу, тальку або гіпсу
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