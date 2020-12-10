Уряд Китаю планує значно збільшити використання технологій зміни погоди, зокрема, засіву хмар срібними мікрочастинками. Це може мати негативні наслідки для нашої планети.

Технологія засіву хмар кілька десятиліть широко використовується в країнах з посушливим кліматом, в тому числі й Китаї. Тепер же в країні заговорили про більш масштабне її застосування, пише CNN.

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Що відбувається

За повідомленнями видання, планують збільшення загальної площі проведення експерименту зі зміни погоди майже до 16 мільйонів квадратних кілометрів. Це більше, ніж займає сусідня Індія.

У свою чергу це може призвести до серйозної зміни клімату в регіоні або ж навіть спровокувати конфлікт із найближчими сусідами країни.

Найсильніше може постраждати сільське господарство Індії, яке залежить від сезонних мусонних дощів.

Дослідники вже давно порівнюють здатність контролювати опади з дією зброї масового ураження – в даному випадку кліматичного.

Спеціалісти Національного тайванського університету побоюються «що "відсутність належної координації діяльності в питаннях впливу на погоду може призвести до звинувачень в "крадіжці дощу" між сусідніми регіонами".