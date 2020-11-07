Для колекції: у Китаї різко зріс попит на розібрані моделі iPhone 4 і iPhone 4S
Починаючи з найпершої моделі, смартфони компанії Apple користуються високим попитом на ринку мобільного зв'язку. Однак у Китаї спостеріається зростання популярності саме смартфонів iPhone 4 і iPhone 4S. Цікаво, що мовиться саме про розібрані смартфони цих моделей.
Цікаво й те, що у Китаї кілька магазинів продають старі моделі iPhone в розібраному вигляді. Їх вартість варіюється від 800 до 1000 юанів (приблизно 150 доларів ≈4 235 гривень), повідомляє Gizmochina.
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Для чого купують розібрані смартфони Apple
Відомо, що у розібраному вигляді в Китаї можна придбати смартфони iPhone 4 і iPhone 4S. Старі пристрої розбираються співробітниками магазинів вручну, при цьому розібрані частини містяться в хорошому стані. На акуратне розбирання iPhone 4 або iPhone 4S з урахуванням збереження зовнішнього вигляду потрібно близько 30 хвилин.
У такому вигляді iPhone продають з метою колекціонування
Судячи з усього, в більшості своїй ці смартфони вже не працюють, а в розібраному вигляді їх можна придбати з метою колекціонування.
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