Китайський виробник електромобілів Nio запустив послугу оренди акумуляторів, яка дозволить водіям купувати електромобілі без акумуляторної батареї. Бізнес-модель, яка називається "акумулятор як послуга" (BaaS), передбачає, що водії платять щомісячну орендну плату за використання акумуляторів.

Оскільки батарея – один з найдорожчих компонентів електромобілів, це дозволило знизити стартові ціни електромобілів Nio, повідомляє Equalocean.

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Найдешевшим автомобілем Nio зараз є "паркетник" ES6 вартістю 49 800 доларів. У варіанті з BaaS він обійдеться покупцеві в 39 500 доларів. Користування акумуляторами коштує приблизно 140 доларів на місяць.

Ми вважаємо, що за допомогою BaaS більше покупців бензинових автомобілів звернуть увагу на електромобілі,

– вважає генеральний директор компанії.

У Китаї у Nio є 143 станції з заміни акумуляторів, де розряджені акумулятори замінюються повністю зарядженими. Компанія вводить в експлуатацію по одній новій станції щотижня, а в майбутньому році планує побудувати 300 нових станцій. У другій половині року компанія сподівається вийти на міжнародні ринки, почавши з європейських країн.

Як працює швидка заміна акумуляторів

Для швидкої заміни акумуляторів Nio мають однакову форму і розмір у всій лінійці електромобілів, яка складається з трьох моделей. До речі, ці блоки уніфіковані з блоками для електромобілів компанії BAIC BluePark New Energy Technology.

Міністерство промисловості Китаю заявило, що буде сприяти впровадженню електромобілів з взаємозамінними акумуляторними блоками. Постачальником таких блоків буде підприємство, засноване китайськими виробниками акумуляторів, включаючи одного з лідерів галузі – Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), яка співпрацює з Tesla.