Китай доставив на Землю ґрунт з Місяця: фото, відео
Капсула китайського зонда Chang'e 5 змогла 16 грудня успішно повернутися на Землю. Перед цим вона відібрала зразки місячного ґрунту, які й привезла на нашу планету.
Модуль успішно приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія, що на півночі Китаю. Про це у своєму твіттері повідомило Державне космічне управління Китаю.
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Глава управління заявив, що місія успішна. Наземні бригади готуються транспортувати місячну капсулу до безпечного місця, де її відкриють й оглянуть експерти.
До слова, місячний ґрунт доставили на Землю вперше за понад 40 років. Востаннє це було ще в 1976 році – через 7 років після того, як перші люди ступили на поверхню супутника нашої планети.
Джерело: 24 канал
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