Капсула китайського зонда Chang'e 5 змогла 16 грудня успішно повернутися на Землю. Перед цим вона відібрала зразки місячного ґрунту, які й привезла на нашу планету.

Модуль успішно приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія, що на півночі Китаю. Про це у своєму твіттері повідомило Державне космічне управління Китаю.

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Глава управління заявив, що місія успішна. Наземні бригади готуються транспортувати місячну капсулу до безпечного місця, де її відкриють й оглянуть експерти.

До слова, місячний ґрунт доставили на Землю вперше за понад 40 років. Востаннє це було ще в 1976 році – через 7 років після того, як перші люди ступили на поверхню супутника нашої планети.

Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China’s Chang'e-5 returner and are waiting for the ground crew to arrive. The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander, eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH — CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020