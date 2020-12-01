Китайський підводний апарат Fendouzhe досяг дна найглибшої точки океану – Маріанської западини з трьома дослідниками на борту. Онлайн-трансляцію події вели основні державні телеканали Китаю.

Маріанська западина – це ущелина в земній корі довжиною понад 2550 кілометрів. Перша експедиція туди відбулася в 1960 році, після чого настала тривала перерва аж до 2012 року, коли відомий американський кінорежисер Джеймс Кемерон здійснив одиночне занурення у западину. Тепер же вивчати найглибшу точку планети відправився китайський батискаф Fendouzhe, оснащений гідролокаторами і роботизованими руками-маніпуляторами для збору біологічних зразків. Про це пише ABC News.

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Що відомо

Підводний апарат під зав'язку набитий різноманітними науковими приладами, з допомогою яких вчені ведуть спостереження за підводною фауною та флорою, що мешкає на такій величезній глибині.



Субмарина Fendouzhe готується до спуску під воду / Скріншот із відео

Вчені констатують, що попри гігантський тиск – 8 тонн на квадратний дюйм, що в 1000 разів перевищує тиск на поверхні, темні, холодні води Маріанської западини наповнені життям. В ході попередніх досліджень були виявлені колонії одноклітинних організмів, що харчуються органічними відходами. Більші тварини зустрічаються дуже рідко.

Крім того, Китай спільно з міжнародною організацією з вивчення морського дна створили навчальний і дослідницький центр, який готуватиме фахівців з глибоководних технологій і одночасно проводити дослідження в області видобутку цінних мінералів.

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