Відверто кажучи, я була одним із тих скептиків, що вважали – телевізорам (навіть розумним) не місце у 2020 році. Однак, кілька тижнів із KIVI 43U710KB кардинально змінили мої погляди.

Про всі переваги цього недорогого смарт-телевізора – розповім у матеріалі для 24 каналу.

До теми KIVI Smart TV 2020: нові смарт-телевізори презентували в Україні – ціна і цікаві фішки

Одразу поясню свій скептицизм щодо розумних телевізорів. На мій погляд, одне з важливих завдань сучасних девайсів – портативність. 70% контенту з Netflix я дивлюсь на смартфоні: в дорозі, на біговій доріжці, поки готую на кухні і так далі.

Крім того, нас оточують дуже багато екранів: монітор на ПК, ноутбук, планшет, ну і згаданий вище смартфон … Навіщо ще один монітор, нехай і дуже великий?

Однак, тільки я увімкнула цей телевізор – позиція змінилася кардинально. Дивитись серіали чи навіть короткі відео на YouTube на великому екрані – зовсім інше враження.

Смарт-телевізор KIVI 43U710KB / 24 канал

Комплектація

У комплекті із, власне, самим екраном, є пульт, 2 ніжки з кріпленнями, 2 батарейки та додатковий аудіоперехідник з 3,5 мм. Зібрати цей комплект дуже просто.

Ніжки до корпусу кріпляться за допомогою двох гвинтів, до речі шестигранник теж є в комплекті. Прикрутити їх нескладно. Далі зриваємо захисну плівку з екрану, вставляємо батарейки для пульту і все – телевізор готовий до роботи.

Дизайн

KIVI 43U710KB отримав діагональ 43 дюйми (як можна здогадатись із назви) та дуже тонкі рамки по периметру. Самі рамки – графітового кольору, як каже виробник – такий колір рамок дає ефект повного занурення при перегляді із вимкненим світлом.

KIVI 43U710KB отримав дуже тонкі рамки / 24 канал

Ніжки – металеві, в один тон із корпусом. Теж дуже тонкі – здалека не одразу і помітиш. Задня частина зроблена з матового пластику і хоч туди рідко хто заглядає, у виробника кажуть, що хотіли зробити пристрій "красивим зі усіх боків".

Важливо Історичний максимум: продажі телевізорів рекордно зросли

Виглядає все акуратно та стильно. Спочатку я хвилювалась, що навіть 43 дюйми – забагато для невеликої вітальні, а зараз розумію, тут вдало б вписались навіть 55 дюймів. Завдяки дуже тонкому корпусу та рамкам немає відчуття громіздкості.

З правого боку за рамкою заховані порти: Ethernet RJ 45, USB, 4x HDMI, гніздо для карт Conax, і оптичний аудіовихід та навіть 3,5-міліметровий порт для навушників.

На нижній грані є решітки двох 12-ватних динаміків, виступ з синім світлодіодом і поруч – 4-позиційний джойстик з функцією натискання для переміщення по інтерфейсу і вибору пунктів меню при відсутності пульта.

Пульт

Пульт тут звичайний. Компактний, зручно користуватись однією рукою. В центрі кнопка "Ок", навколо 4 кнопки руху: вгору, вниз, праворуч та ліворуч. Також тут окремо виведені великі та яскраві кнопки Netflix і YouTube. Зізнаюсь, саме на цих двох ресурсах я споживаю найбільше контенту, тому за ці кнопки – особлива подяка.

Пульт KIVI 43U710KB має кілька цікавих фішок / 24 канал

З цікавих фішок можна виокремити і окрему кнопку для виклику голосового помічника. Він добре розпізнає як українську, так і мою неідеальну англійську. Не скажу, що це дуже важлива функція, але інколи спрощує життя, наприклад, щоб не вводити назву відео чи фільму (пошук класичним методом за допомогою кнопок пульта – це досить клопітка справа).

Пульт комфортний для керування однією рукою / 24 канал

Зображення

Модель отримала IPS-панель з роздільною здатністю 4K Ultra HD.Телевізор має широкі кути огляду. Навіть при перегляді з гострих кутів немає спотворення кольорів чи зображення.

KIVI 43U710KB отримав хороші кути огляду / 24 канал

Також є підтримка HDR-контенту. Крім того, можна виокремити кілька цікавих функцій, що робить модель ще привабливішою.

Технологія 4K Upscaling дає змогу користувачеві дивитися контент, знятий у роздільні й здатності SD, FHD чи UHD. При цьому технологія згладжує картинку, наближаючи якість зображення до 4K.

MEMC. Ця технологія допомагає згладити динамічні сцени. Це також актуально для перегляду динамічного онлайн-контенту, наприклад матчів. Також послуга зацікавить геймерів, адже може покращити враження від ігор.

Функція Uniformity + забезпечує рівномірний розподіл світла.

Технологія Super Contrast Control покликана локально контролювати контрастність. Так, якість зображення покращується у найбільш складних ділянках. Таким чином загальна картинка залишається натуральною та живою.

Звук

Перша моя думка, коли я побачила цей екран, – круто було б ще потужні колонки приєднати. Але тільки увімкнувши телевізор зрозуміла, що така необхідність відпадає. Тут доволі якісне звучання. KIVI 43U710KB оснащений двома динаміками по 12 Вт та аудіопроцесором SRC, який обробляє звук за 16 параметрами, що підвищує якість звучання.

Також окремо можна увімкнути підтримку об'ємного звучання Dolby Digital. Щоправда, якщо для когось цього буде недостатньо, то є можливість приєднати зовнішні колонки через роз'єми 3,5 мм, HDMI або оптичний вихід.

Продуктивність та інтерфейс

Новинка працює на базі 4-ядерного процесора від MediaTek з 1,5 ГБ оперативної і 8 ГБ вбудованої пам'яті. Для повсякденної роботи цього цілком достатньо. Я не зауважила якихось зависань чи гальмувань.

Може зацікавити Програміст зламав кавоварку та змусив майнити криптовалюту

В якості операційної системи тут – чистий Android TV 9. При цьому вже наступного року виробник обіцяє оновлення до Android TV 11. Це дає доступ користувачеві до таких популярних функцій як YouTube, Google Play Movies, Spotify, VLC, Tune In. Решту потрібних застосунків можна знайти у Google Play.

KIVI 43U710KB – вдале поєднання ціни та якості / 24 канал

Ціна

Рекомендована вартість моделі KIVI 43U710KB на українському ринку складає 8 999 гривень.

​До теми Android TV 11: Google випустила оновлення для смарт-телевізорів

Чи варто брати

Однозначно – це дуже вдале поєднання ціна/якість. За ціною середньобюджетного смартфона ми отримуємо:

великий екран з хорошими кутами огляду, роздільною здатністю 4K та підтримкою HDR,

якісне звучання,

чистий Android TV 9.

голосовий асистент Google

дуже вдала ціна за ці характеристики.

І підбиваючи підсумки, скажу, що купівля смарт-телевізора – це розумна покупка у 2020 році. Впевнена, що впровадження технологій розумного будинку вже незабаром стане трендом і в Україні. І саме TV може стати таким собі пультом управління усім будинком.