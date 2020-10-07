Міжнародна компанія KIVI з головним офісом в Україні провела онлайн-презентацію своїх нових пристроїв. Нам показали лінійку смарт-телевізорів KIVI Smart TV 2020. Вони працюють на базі операційної системи від Google Android TV 9.

За онлайн-презентацією стежив і 24 канал. Як заявив виробник, основними перевагами можна вважати поліпшені зображення та звук.

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Характеристики

Нова лінійка KIVI Smart TV 2020 оснащена потужним графічним процесором A.C.E Pro. Усі новинки отримали дисплей Class premium display. KIVI 510 Series та H / F 710 Series мають роздільну здатність Full HD, при цьому U 710 Series – 4K UHD.

Загалом, на українському ринку представлені такі моделі:

U 710 Series

З варіантами розміру екрану: 43, 50, 55

H / F 710 Series

Розмір екрану: 32, 40

KIVI 510 Series (не смарт-серія)

Розмір екрану: 24, 32, 40 дюймів

U 710 Series та H / F 710 Series працюють на базі операційної системи Android TV 9. При цьому вже в наступному році виробник обіцяє оновлення до 11 версії.

Нова лінійка KIVI Smart TV 2020 / пресслужба KIVI

Фішки

Серед цікавих функцій можна назвати – Chromecast built-in, яка забезпечує можливість транслювати програми та контент зі смартфона, планшета або комп'ютера на екран телевізора.

Моделі також оснащені новим аудіопроцесором, поліпшеними та відкаліброваними динаміками, що істотно підвищує якість звуку завдяки обробці аудіосигналу за 16 параметрами.

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також нові телевізори KIVI можна інтегрувати в систему Smart Home, що дає можливість управляти розумними пристроями безпосередньо з телевізора.

Новинами можна керувати за допомогою голосу – тут передбачена підтримка Google Assistant. також для зручності керування як окремі кнопки на пульті виведені YouTube на Netflix.

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