У Києві запустили онлайн-супермаркет Cooker. Він пропонує широкий асортимент товарів, а також забезпечує доставку до 30 хвилин. На час запуску асортимент Cooker має понад тисячу позицій. Всього каталозі представлено 20 категорій товарів.

Про це розповів інвестор і підприємець Віталій Яницький, він є інтегратором проєкту від ідеї до комерційного запуску.

Цікаво Більшості українців не подобається віддалена робота – цікаве дослідження

За його словами, Cooker співпрацює виключно з постачальниками продукції, а не з магазинами.

Як відбувається замовлення

Клієнт оформляє і оплачує замовлення через сайт. Після чого його починають збирати на найближчій до замовника станції dark store. Онлайн-магазин працює за форматом dark store – товари перебувають на станціях, на яких комплектуються замовлення.

Всього в розпорядженні Cooker 12 таких станцій у різних районах Києва. Однак незабаром кількість станцій dark store планують збільшити до 25 локацій. Це дасть змогу скоротити доставку вже до 15 хв.

Може зацікавити Медичний сервіс helsi.me запустив додаток: де завантажити

Доставка здійснюється власною кур'єрською службою Cooker, в якій наразі працюють 60 людей.

Ціна