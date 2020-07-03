Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили 4G ще на 8 станціях київського метро.

Пресслужба мера столиці Віталія Кличка зазнає, що завдяки співпраці з українськими операторами покриття 4G у київському метро розширилося.

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Де в метро працює 4G

Тепер зв'язок цього стандарту працює на таких станціях:

"Житомирська";

"Святошин";

"Героїв Дніпра";

"Мінська";

"Оболонь";

"Сирець";

"Дорогожичі";

"Лук'янівська".

Варто зазначити, що 4G-зв'язок працює як у приміщеннях станцій, так і в тунелях між ними.

Мер Києва наголосив, що запуск 4G в київському метро став можливим завдяки угоді між КП "Київський метрополітен" та операторами, за яким останні отримали право на модернізацію частини обладнання у підземці.

До цього першою станцією в метро, ​​на якій запрацював 4G, став "Академмістечко".

За даними "Київстар", у найближчі місяці запуск 4G планують ще на 14 станціях, а на всіх станціях метро – до кінця року.