Кіберполіція влаштувала обшуки у київській будівельній компанії. Причиною стало використання неліцензійної копії програми, що допомагає проєктувати котеджні містечка.

Як розповіли у пресслужбі кіберполіції, внаслідок незаконного використання правовласник програми зазнав збитків у розмірі півтора мільйона гривень.

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Деталі

Як розповіли правоохоронці, ця київська будівельна компанія у 2018 році купила пробну версію програми для архітектурного моделювання.

У компанії вилучили обладнання / cyberpolice.gov.ua

Та після закінчення пробного періоду вирішили не продовжувати підписку, а налаштувати програму таким чином, щоб користуватися її неліцензійною копією.

Розробник цієї програми неодноразово звертались до компанії, але на зауваження правовласника архітектори не реагували.

Що загрожує компанії

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у справі про порушення законодавства про авторське право.

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В офісі компанії влаштували обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, на якій і була встановлена неліцензійна копія. Порушникам загрожує до шести років тюрми.