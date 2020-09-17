У Київському метро можна буде розраховуватися карткою: замінять турнікети на 15 станціях
"Київський метрополітен" прийняв рішення замінити старі турнікети на нові на 15 станціях. Після їх заміни користувачі метро зможуть розраховуватися банківськими картками і навіть телефонами через NFC.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на "Київський метрополітен" турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів з NFC, карток оплати проїзду, "Карток киянина" та паперових або електронних QR-квитків.
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На яких станціях встановлять нові турнікети
- Синя гілка:
- "Героїв Дніпра";
- "Оболонь";
- "Почайна";
- "Тараса Шевченка";
- "Контрактова площа";
- "Льва Толстого";
- Зелена гілка:
- "Кловська";
- "Палац спорту";
- "Дружби народів";
- "Видубичі";
- "Славутич";
- "Осокорки";
- "Позняки";
- "Харківська".
До речі, нещодавно у київському метрополітені виникли проблеми через збій в системі оплати. Пасажири не могли скористатись електронним квитком, сканером QR-кодів, чи модулем NFC. Проблему оперативно вирішили.
Тим часом метро у Києві продовжує розвиватися та впроваджувати не лише електронні системи оплати але і мережу Wi-Fi . Так, українські оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell спільно з компанією Huawei додали покриття ще на 7 станціях. Повний перелік станцій на яких працює Wi-Fi можна знайти тут.