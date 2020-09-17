"Київський метрополітен" прийняв рішення замінити старі турнікети на нові на 15 станціях. Після їх заміни користувачі метро зможуть розраховуватися банківськими картками і навіть телефонами через NFC.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на "Київський метрополітен" турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів з NFC, карток оплати проїзду, "Карток киянина" та паперових або електронних QR-квитків.

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На яких станціях встановлять нові турнікети

Синя гілка:

"Героїв Дніпра";

"Оболонь";

"Почайна";

"Тараса Шевченка";

"Контрактова площа";

"Льва Толстого";

Зелена гілка:

"Кловська";

"Палац спорту";

"Дружби народів";

"Видубичі";

"Славутич";

"Осокорки";

"Позняки";

"Харківська".

До речі, нещодавно у київському метрополітені виникли проблеми через збій в системі оплати. Пасажири не могли скористатись електронним квитком, сканером QR-кодів, чи модулем NFC. Проблему оперативно вирішили.

Тим часом метро у Києві продовжує розвиватися та впроваджувати не лише електронні системи оплати але і мережу Wi-Fi . Так, українські оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell спільно з компанією Huawei додали покриття ще на 7 станціях. Повний перелік станцій на яких працює Wi-Fi можна знайти тут.