Мінцифри зазначає, що спільне використання інфраструктури дасть змогу операторам пришвидшити розгортання мереж 4G у сільській місцевості та на дорогах.

Оператори Київстар та Vodafone підписали спільний "Меморандум про наміри спільного використання пасивної та активної інфраструктури своїх мобільних мереж".

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Що це означає

Відтепер українські оператори Київстар та Vodafone спільно використовуватимуть канали зв’язку, базові станцій та інше обладнання. Результатом цього повинно стати прискорення розвитку покриття території України технологією LTE при збереженні запланованих обсягів інвестицій.

Якісний мобільний зв'язок та інтернет у сільській місцевості та на дорогах є стратегічно важливим питання для Президента й Уряду. Раніше на зустрічі Володимирв Зеленського з представниками операторів зазначалося, що співпраця під час використання мобільних мереж дозволить операторам уникати дублювання при будівництві мереж, що дозволить прискорити надання доступу до послуг 4G/LTE абонентам у малонаселених районах.

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План дій

Спершу компанії оператори визначать ділянки мобільних мереж та населені пункти для спільного використання інфраструктури. Практичну реалізацію Меморандуму оператори планують розпочати в листопаді-грудні 2020 року після погодження проєкту державними органами.

Наразі, починаючи з 2015 року й по сьогодні компанії Київстар та Vodafone Україна разом вклали у розвиток технологій 3G та LTE/4G понад 50 мільярдів гривень.