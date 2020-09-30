Український мобільний оператор Київстар знову змінив правила щодо безлімітного мобільного інтернету. Раніше оператор вже обмежив безліміт до 90 ГБ інтернету на місяць, назвивши це політикою справедливого використання.

Як передає видання ITC, незабаром політика справедливого використання мобільного інтернету обмежуватиме до 40 ГБ в місяць.

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Як це працюватиме

Зараз користувач може завантажити 3 ГБ трафіку в добу, далі починається так званий шейпінг, тобто швидкість завантаження знижується до 0,8 Мбіт/с.

За 30 календарних днів користувач може використовувати 90 ГБ (а незабаром – 40 ГБ) трафіку. Після цього швидкість завантаження теж знижується до 0,8 Мбіт/с.

Мета

Як пояснили у Київстар, лише 1% користувачів в день завантажували понад 3 ГБ даних. Також у компанії переконані, що 40 ГБ – достатньо для більшості користувачів мобільного інтернету в Україні.

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Якщо ж цього трафіку буде не вистачати, можна замовити послугу Турбо кнопка і за 10 гривень докупити ГБ інтернету до кінця дня.

Нова політика справедливого інтернету набуде чинності з 5 жовтня.