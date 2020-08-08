Мер столиці Віталій Кличко просить компанію Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів. Річ у тім, що вони встановлені несанкціоновано і взагалі неврегульовані українським законодавством.

Виявилося, що Bolt без погодження з містом розмістив пункти прокату електросамокатів у столиці. Про це Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

Детальніше Bolt запустив в Києві прокат електросамокатів: з цін вже кепкують

Рух цього виду транспорту не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг,

– пише мер столиці.

Кличко зазначає, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів.

Конкурс проведуть, але після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух.



"Тому я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змущені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами", – пригрозив Кличко.

Що було раніше

Bolt запустив послугу оренди електросамокатів у Києві ще у листопаді 2019 року. Тоді сервіс працював у тестовому режимі на території київського інноваційного парку UNIT.City.

Відтак 7 серпня компанія вийшла з тестового режиму і запустила повномасштабний прокат по всьому Києву.

Ціна на самокати досить висока. Розблокувати самокат коштує 29 гривень. Далі відбувається похвилинна тарифікація. Кожна хвилина поїздки коштує 4,9 гривень. При цьому можна орендувати самокат на весь день – це користувачеві обійдеться за 600 гривень.

До речі, на сайті компанії є розділ про впровадження прокату електросамокатів в інших містах. Цю платформу можна застосувати і розгорнути у "своєму місті", як зазначають у відповідному розділі "Прокат".

Для цього користувач має заповнити гугл-форму і чекати, коли з ним зв'яжуться адміністратори.



Користувачам пропонують завести свій парк елекросамокатів / Скриншот з сайту

Що із законодавством

На відміну від велосипедистів, права та обов'язки тих, хто їздить по місту на електросамокатах чи гіробордах, не захищені законом, пише "Громадське". З правової точки зору, вони не є учасниками дорожнього руху, попри те, що деякі з подібних пристроїв розвивають швидкість понад 50 кілометрів на годину.

Зараз у Верховній Раді зареєстровані два проєкти закону, які покликані легалізувати користувачів легкого електротранспорту в Україні: один – від фракції "Голос", інший – альтернативний, від "Слуги Народу".