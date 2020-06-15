Новий кнопковий телефон Nokia 125 надійшов у продаж в Україні. Це зручний, простий у використанні телефон. При цьому він доволі витривалий та може працювати без підзарядки до місяця часу.

Як повідомили в українському представництві Nokia Mobile, нова модель Nokia 125 є найдоступнішим телефоном з екраном діагоналлю 2,4 дюйма.

До теми Nokia представила два нові "бюджетники" на Android 10

Що ще цікавого

Nokia 125 має розміри 132x5,5x15 мм, а вага складає 91,3 грамів. Пристрій оснащений знімним акумулятором ємністю 1020 мАг, чого має вистачити до місяця часу на одному заряді.

Телефон оснащений камерою VGA зі спалахом. Також тут є кілька ностальгійних характеристик, як от FM-радіо та класична гра "Змійка".

Також виробник звертає увагу на великі ергономічні клавіші, тож це може зацікавити людей старшого покоління.

Ціна

Nokia 125 вже надійшла у продаж на українському ринку.Рекомендована вартість новинки – 999 гривень.