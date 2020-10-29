Коаліція проти Apple: більше 400 розробників хочуть приєднатися
За місяць існування коаліції проти Apple кількість її учасників зросла до 40. Всі вони виступають проти несправедливих, на їхню думку, правил компанії.
Більше 400 розробників захотіли вступити в коаліцію проти Apple, створену Epic Games, Tinder і Spotify, повідомляє The Washington Post.
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Деталі ситуації
За місяць існування кількість учасників зросла з 13 до 40. Тепер же організація отримала ще понад 400 заявок на вступ.
Проявлений до нас інтерес перевершив наші очікування. У міру вступу нових учасників в коаліцію стає очевидним, що занадто багатьох розробників не чули,
– каже прес-секретар коаліції Сара Максвелл.
Це об'єднання висловлює своє невдоволення за трьома основними пунктами:
- 30% комісія на проведені через App Store платежі,
- Неможливість поширення додатків на iOS не через офіційний магазин,
- Антиконкурентна поведінка Apple, в тому числі використання контролю над iOS на користь своїх власних сервісів.
Нагадаємо, що Epic Games, Spotify, Tinder та інші компанії в кінці вересня створили коаліцію проти правил Apple. Учасники організації хочуть створити рівні умови для бізнесу і дати людям свободу вибору на їх пристроях.