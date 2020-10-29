За місяць існування коаліції проти Apple кількість її учасників зросла до 40. Всі вони виступають проти несправедливих, на їхню думку, правил компанії.

Більше 400 розробників захотіли вступити в коаліцію проти Apple, створену Epic Games, Tinder і Spotify, повідомляє The Washington Post.

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Деталі ситуації

За місяць існування кількість учасників зросла з 13 до 40. Тепер же організація отримала ще понад 400 заявок на вступ.

Проявлений до нас інтерес перевершив наші очікування. У міру вступу нових учасників в коаліцію стає очевидним, що занадто багатьох розробників не чули,

– каже прес-секретар коаліції Сара Максвелл.

Це об'єднання висловлює своє невдоволення за трьома основними пунктами:

30% комісія на проведені через App Store платежі, Неможливість поширення додатків на iOS не через офіційний магазин, Антиконкурентна поведінка Apple, в тому числі використання контролю над iOS на користь своїх власних сервісів.

Нагадаємо, що Epic Games, Spotify, Tinder та інші компанії в кінці вересня створили коаліцію проти правил Apple. Учасники організації хочуть створити рівні умови для бізнесу і дати людям свободу вибору на їх пристроях.