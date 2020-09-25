Компанії Epic Games Inc., Spotify Technology, Match Group (власник соцмережі Tinder) та інші об'єдналися в коаліцію, щоб вплинути на Apple та інших творців магазинів додатків. Таким чином вони хочуть домогтися змін в правилах торгових майданчиків.

Організація отримала назву Coalition for App Fairness. Це некомерційна організація, яка розпочала роботу в четвер, 24 вересня, оголосивши, що більшість магазинів додатків збирають надмірно великі комісії з розробників ПЗ за цифрові покупки користувачів, повідомляє The Wall Street Journal.

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Позиція Coalition for App Fairness

На думку представників коаліції, це надає несправедливу перевагу власним продуктам і послугам власників цих торгових майданчиків. Організація планує просувати законодавчі та нормативні зміни в правила роботи магазинів додатків.

Представник Coalition for App Fairness пояснила виданню, що компанії вирішили створити коаліцію в серпні, грунтуючись на спільному прагненні до змін. Вона при цьому зазначила, що створення організації не слід вважати діями у відповідь на видалення гри Fortnite компанії Epic з App Store місяць тому. Тоді Apple видалила онлайн-шутер і аккаунт розробника зі свого майданчика за обхід методів платежу магазинів додатків.

Компанії, які володіють торговими майданчиками, повинні перебувати під наглядом регулюючих органів, щоб гарантувати, що їх поведінка сприяє створенню конкурентного ринку і надання споживачам вільного вибору,

– йдеться в заяві коаліції.

Інші члени коаліції

Крім Epic, Spotify і Match Group до складу організації увійшли власник служби електронної пошти ProtonMail Proton Technologies AG, торгова група News Media Europe і виробник програмного забезпечення для управління проєктами Basecamp LLC.

Конфлікт між Apple та Epic Games

Наразі конфлікт між Epic і Apple розглядається у федеральному суді штату Каліфорнія. Розробник подав до суду на компанію за видалення Fortnite, після чого сама Apple подала зустрічний позов, зажадавши присудити штраф Epic і заборонити їй використовувати покупки в додатку в обхід Apple Pay і 30% комісії. У вересні Apple звинуватила Epic Games в "розпалюванні" ситуації, але запропонувала повернутися на торговельний майданчик на старих умовах і при видаленні власної системи оплати покупок.

До чого тут Spotify

Spotify обурилася надто високими зборами в App Store ще у 2015 році – тоді шведський стрімінговий сервіс запропонував своїм користувачам відмовитися від підписки через магазин додатків Apple. Через комісії в 30% від суми покупки їм доводилося платити на той момент на 3 більше щомісяця. У 2019 Spotify заявив, що подібна політика корпорації завдає шкоди його бізнесу, і подав антимонопольну скаргу до Європейської комісії. Після цього Apple пішла на компроміс, дозволивши користувачам деяких додатків здійснювати покупки в обхід Apple Pay.

У вересні 2020 року Spotify розкритикувала появу єдиної підписки Apple One і закликала антимонопольні органи розслідувати цю ситуацію – у компанії вважають, що таким чином Apple використовує своє домінуюче становище на ринку, що призведе до відтоку користувачів у інших розробників.