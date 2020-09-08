Вранці 8 вересня у київському метрополітені перестала працювати автоматика. Пасажири не могли скористатись електронним квитком, сканером QR-кодів, чи модулем NFC. Станом на 12:30 проблему вдалось вирішити.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

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Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі,

– сказали у пресслужбі.

Що трапилось

Причиною збою, що практично паралізував метрополітен, називають "просадку напруги в мережі". Саме це призвело до збою в роботі пасажирської автоматики.

Під час збою пасажирам рекомендували користуватись наземними видами транспорту або талонами, які були куплені раніше. На станціях зібралися велетенські черги. Деяких пасажирів навіть пропускали безкоштовно.

Пасажирам пропонували користуватись наземними видами транспорту / Фото 24 канал

На станціях утворилися черги / Фото 24 канал