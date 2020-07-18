У гик-культурі є безліч унікальних та раритетних предметів, за які колекціонери готові віддати цілий статок. На минулому аукціоні Comics & Comic Art Signature один з таких ентузіастів віддав шалену суму за одну-єдину карту Pokemon Trading Card Game.

Карта вважається вкрай рідкісним екземпляром, позаяк вважається, що таких у світі не більше семи штук, повідомляє comics.ha.com.

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Японська промокарта з нехитрою назвою No. 1 Trainer з серії Pokemon Super Secret Battle була випущена у 1999 році обмеженим тиражем. Її могли отримати лише переможці семи регіональних чемпіонатів. Експерти вважають товар одним з найрідкісніших в ККІ по "Покемонів". Герою цієї новини вона обійшлася в 90 тисяч доларів (понад 2 мільйони гривень).



Рідкісна картка за яку віддали понад 2 мільйони гривень

Втім, в історії аукціонів були й більш дорогі лоти з Pokemon Trading Card Game. Наприклад, Pikachu Illustrator пішла з молотка за 195 тисяч доларів, хоча у світі налічується майже 40 примірників карти. Але і ця сума не велика у порівнянні з тим, скільки часом просять за унікальні ігрові предмети: наприклад, особливу версію Tetris викупили за мільйон доларів.