Через кілька годин після презентації iPhone 12 у відкритому доступі з'явилася колекція оригінальних шпалер, створених для нових флагманів. Завантажити добірку фірмових зображень можуть всі бажаючі власники смартфонів Apple і Android-ґаджетів.

Ентузіасти витягли шпалери для iPhone 12 і iPhone 12 mini з iOS 14.1., повідомляє 24 канал. Примітно, що колекція виконана в кольоровій гамі, що відповідає варіантам забарвлення корпусів нових пристроїв компанії. У серію увійшли версії зображень для світлого і темного режимів оформлення інтерфейсу.

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Шпалери для iPhone 12

Всього користувачам доступно десять заставок з фірмовими колами в різних колірних рішеннях і в роздільній здатності 1356×2934 пікселів.

Завантажити фірмові шпалери Apple в оригінальному розмірі можна за цим посиланням.