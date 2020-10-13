Вже з кілька годин відбудеться довгоочікувана презентація нової лінійки iPhone 12. Зазвичай, одразу після анонсу нових пристроїв Apple знижує вартість старих моделей. Однак, це стосується офіційного магазину компанії. До України ці знижки дійдуть пізніше.

Традиційно, ціни на старіші моделі iPhone починають знижуватися після офіційного старту продажів нових моделей в країні, передає ixbt.com.

До теми Презентація iPhone 12: коли і де дивитись та деталі про новинки

Протягом декількох місяців їхня вартість вирівнюється і навесні відбувається ще одне зниження вартості, але воно вже не таке суттєве.

Коли купувати новий iPhone

Купувати новий iPhone буде найбільш вигідно в лютому або березні. Ціна вже істотно знизиться, порівняно зі стартом продажів. Однак, залишиться ще пів року, коли презентують нове покоління, тобто ваша новинка стане вже "застарілою".

Це доводить і статистика. Так, з початку 2019 року більшість моделей, анонсованих у 2018 році, показували стабільне зниження вартості. Найсильніше знизилась вартість лінійки Xs. Ці смартфони подешевшали за 2019 рік більш ніж на 30%, особливо модель з 64 ГБ.

Цікаво iPhone 11 – найпопулярніший смартфон на ринку, конкуренти далеко позаду

Що стосується лінійки iPhone 11, то їхні ціни почали падати через два місяці після старту продажів. Найсильніше подешевшав iPhone 11 Pro 512 ГБ.