Повний Місяць у грудні 2020: дата та час
Повня у грудні буде в кінці місяця, а точніше 30 грудня. Про те, коли будуть несприятливі дні – читайте в нашому матеріалі.
Новий Місяць буде 14 грудня, а Повний – 30 числа, зазначає 24 канал.
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Повний Місяць у грудні настане о 5:28, у понеділок, 30 грудня.
Що не можна робити в повний місяць у грудні 2020
- Не можна в цей день вкладати різні важливі угоди, краще приділити час родині.
- Не робіть жодних фінансових махінацій, навіть заборонено давати гроші в борг.
- У цей день будьте уважні, остерігайтесь шахрайства.
Повний місяць у грудні / Фото pexels
Сприятливі дні у грудні 2020
У грудні найкращими днями вважаються 19 та 24 грудня, також сприятливі: 1, 2 та 7.
Несприятливі дні у грудні
Несприятливими днями у грудні вважають 6 та 11, але й 4 число – також важкий день у місяці.
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