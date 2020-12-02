Повня у грудні буде в кінці місяця, а точніше 30 грудня. Про те, коли будуть несприятливі дні – читайте в нашому матеріалі.

Новий Місяць буде 14 грудня, а Повний – 30 числа, зазначає 24 канал. Читайте також Повний Місяць у листопаді 2020: точна дата Повний Місяць у грудні настане о 5:28, у понеділок, 30 грудня. Що не можна робити в повний місяць у грудні 2020 Не можна в цей день вкладати різні важливі угоди, краще приділити час родині.

Не робіть жодних фінансових махінацій, навіть заборонено давати гроші в борг.

У цей день будьте уважні, остерігайтесь шахрайства.

Повний місяць у грудні / Фото pexels Сприятливі дні у грудні 2020 У грудні найкращими днями вважаються 19 та 24 грудня, також сприятливі: 1, 2 та 7. Несприятливі дні у грудні Несприятливими днями у грудні вважають 6 та 11, але й 4 число – також важкий день у місяці.