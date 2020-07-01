Повний місяць в Україні можна буде побачити 5 липня 2020 року. А Місяць перейде у спадаючу стадію вже 6 липня.

Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 5 липня, повідомляє 24 канал.

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Місяць перетвориться в яскравий правильний диск о 7:44. А сяйво в цій фазі може впливати на людей по-різному.

Повня – період енергетичного вибуху в організмі людини, який впливає і на фізичний стан. Людина в цей період максимально витрачає накопичені сили.

Сприятливі дні

У липні: 1, 2, 8. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.

Несприятливі дні

У ці дні астрологи рекомендують відкласти важливі справи та приділити увагу своєму здоров'ю. У липні несприятливі дні – це 5, 13, 20, 27.