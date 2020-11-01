Повний Місяць у листопаді з'явиться в кінці місяця, а точніше 30 листопада. Що не можна робити в цей день – читайте в матеріалі.

Повний Місяць – це фаза, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, повідомляє 24 канал. Читайте також Повний Місяць у жовтні 2020: точна дата Повний Місяць у листопаді настане об 11:30, 30 листопада. Що не можна робити в повний місяць у листопаді 2020 У цей день не варто планувати звільнення.

Укладати важливі угоди, краще приділіть час родині.

Не робіть жодних фінансових махінацій, навіть заборонено давати гроші в борг.

У цей день будьте уважні, остерігайтесь шахрайства.

Повний місяць у листопаді / Фото pexels Сприятливі дні у листопаді 2020 У листопаді: 2, 10, 12. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї. Несприятливі дні у листопаді Несприятливими днями у листопаді будуть: 6, 8, 22 та Повня 30 листопада.