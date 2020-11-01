Повний Місяць у листопаді 2020: точна дата
Повний Місяць у листопаді з'явиться в кінці місяця, а точніше 30 листопада. Що не можна робити в цей день – читайте в матеріалі.
Повний Місяць – це фаза, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, повідомляє 24 канал.
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Повний Місяць у листопаді настане об 11:30, 30 листопада.
Що не можна робити в повний місяць у листопаді 2020
- У цей день не варто планувати звільнення.
- Укладати важливі угоди, краще приділіть час родині.
- Не робіть жодних фінансових махінацій, навіть заборонено давати гроші в борг.
- У цей день будьте уважні, остерігайтесь шахрайства.
Повний місяць у листопаді / Фото pexels
Сприятливі дні у листопаді 2020
У листопаді: 2, 10, 12. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.
Несприятливі дні у листопаді
Несприятливими днями у листопаді будуть: 6, 8, 22 та Повня 30 листопада.
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