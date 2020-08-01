3 серпня 2020 року в Україні можна буде побачити повний Місяць. Вже 4 серпня – Місяць перейде у спадаючу стадію.

Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. В Україні ця фаза настане 3 серпня, повідомляє 24 канал.

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О 18:58 Місяць перетвориться в яскравий правильний диск.

День повного місяця хороший для спокійного відпочинку, роздумів і рефлексії. Але в цей період варто побоюватися необдуманих слів – вони можуть привести до серйозних наслідків.

Сприятливі дні

У серпні: 11, 20, 25. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.

Несприятливі дні

У ці дні астрологи рекомендують відкласти важливі справи та приділити увагу своєму здоров'ю. У серпні несприятливі дні – це 3, 19.